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Общество

Власти Великих Лук: Улицу Зеленую не переименуют, если жители будут против

10.09.2019 10:49|ПсковКомментариев: 0

Принуждать к участию в опросе по переименованию улицы Зеленой в Великих Луках никого не будут, заявили в администрации города.

Как пишет Луки.ру, вопрос о возможном переименовании улицы Зеленой впервые возник в конце июля, когда в Великолукскую городскую Думу поступило соответствующее обращение инициативной группы граждан. Великолукские патриоты попросили парламентариев обсудить возможность переименования улицы Зеленой в улицу Антона Злобина - великолучанина, который героически погиб в 1995 году на таджикско-афганской границе в ходе боевого столкновения с вооруженным бандформированием. Они предложили провести опрос на данную тему среди жителей улицы Зеленой, как того и требуют нормы закона. История Антона Злобина, его боевого подвига, неоднократно публиковалась в городских печатных СМИ и на сайте Луки.

Представители инициативной группы считают, что увековечивание имени пограничника Антона Злобина в названии улицы, на которой он вырос, послужит сохранению памяти о отважном земляке и будет способствовать формирования у великолучан патриотических чувств.

Обращение граждан было рассмотрено депутатами 22 августа, в ходе 25-го заседания Великолукской городской Думы. Парламентарии единодушно приняли решение о проведении опроса жителей данной улицы, без которого процедура переименования улицы невозможна. Это требование соответствует порядку присвоения названий и переименования улиц города Великие Луки. Положение о порядке проведения опроса говорит также о том, что опросить жителей можно в случае, если имя человека, в честь которого предлагают назвать улицу, известно людям. Личность героя Антона Злобина полностью соответствует данному пункту – в память о герое на школе № 7 расположена мемориальная доска, его имя выбито на памятнике воинам-интернационалистам. Почетный гражданин города Великие Луки, председатель исполкома городского Совета народных депутатов (1986 – 1996 гг.), мэр Великих Лук (1996 – 2004 гг.) Алексей Мигров еще в 1995 году, вручая орден Мужества матери Антона Злобина, сказал о том, что память героя должна быть увековечена.

Таким образом, решение о переименовании улицы Зеленой в улицу Антона Злобина возможно, только если так решат жители. На улице Зеленой, на данный момент, проживает 450 великолучан старше 18 лет. Для того чтобы переименовать улицу, ответ «за» должны дать не менее 115 человек, проживающих на этой улице. Для регистрации результатов опроса сформирована специальная комиссия по проведению опроса. В нее вошли заместитель главы Великих Лук Николай Андросович, член Общественного Совета, историк, краевед Владимир Орлов и представитель инициативной группы граждан, директор школы, в которой учился Антон Злобин, Наталья Демиховская.

Опрос жителей улицы Зеленой, проведением которого занялись великолукские волонтеры – активисты из числа молодежи, начался 4 сентября и закончится 15 сентября.

Проведение данной демократической, законной процедуры получило широкий общественный резонанс – некоторые жители ошибочно посчитали, что решение о переименовании улицы уже принято без учета их мнения. Чтобы развеять беспочвенные слухи, Луки.ру выяснили, что из себя представляет процедура опроса, без которого принятие решения о переименовании невозможно.

Итак, гражданам, прописанным на улице Зеленой, предлагается заполнить опросный лист, в котором нужно обязательно указать свои паспортные данные, поскольку это является гарантией того, что один человек не сможет проголосовать несколько раз. К сожалению, многие жители восприняли визиты волонтеров, как «принуждение» к переименованию улицы, наверное, поэтому часть из них отказалась общаться с добровольцами и двери многих квартир так и остались для волонтеров закрытыми.

«Инициатива исходила от граждан, которые хотят продолжить добрую традицию увековечивания имен героев в названиях улиц города Великие Луки. Улицу Зеленую инициаторы выбрали не случайно – Антон Злобин жил на этой улице, учился в школе № 7. Многие помнят героя еще мальчишкой. Инициатива имеет место быть, но для того, чтобы ее осуществить – необходимо узнать мнение жителей. И это мнение они могут высказать в рамках опроса», - прокомментировала сложившуюся ситуацию депутат Псковского областного Собрания, директор школы № 12 Елена Даньшова. Она отметила, что волонтеры, проводящие опрос жителей улицы – это совершенно независимые молодые люди, задача которых – констатировать мнение горожан, а не склонить их к определенному решению.

Такое же мнение высказал и депутат Псковского областного Собрания Андрей Корнев. «Великолукская гордума приняла на себя ответственность за то, каким образом будет проходить данный опрос. Цель опроса – узнать мнение граждан и принять решение, которое будет отвечать их требованиям», - сказал он. Парламентарий подчеркнул, что в случае, если граждане не поддержат решение о переименовании, улица сохранит свое название.

6 сентября с жителями улицы Зеленой встретились представители городской власти. И хотя основной темой встречи было благоустройство, ее лейтмотивом стал вопрос переименования улицы. Люди высказывали убеждение, что их мнения не спрашивают, а решение о переименовании уже принято. Эту мысль жителям старательно внушали специально подготовленные провокаторы, которые преследовали свои личные цели.

Заместитель Главы города Сергей Агарев подробно рассказал горожанам о процедуре опроса. «Наша главная задача – опора на мнение жителей улицы Зеленой. Другого не дано», - заявил он. Он объяснил, что опрос является демократической процедурой. Также заместитель главы города развеял беспокойство жителей по поводу заложенных в бюджет средств на переименование улицы. «Многие жители решили, что раз средства заложены, то и переименованию – быть. Но это не так, средства будут предусмотрены, только, если опрос покажет, что жители готовы дать своей улице имя героя Антона Злобина».

На собрании 6 сентября перед гражданами также выступил депутат Великолукской городской Думы Михаил Шмырев. Он заверил жителей, что возьмет прозрачность и понятность процедуры опроса под личный контроль.

Источник: Псковская Лента Новостей
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