На черную зарплату согласны 4 из 10 россиян

Россиян, согласных получать заработок по «черной» или «серой» схеме, — 43%. Не согласятся на подобное предложение работодателя 36% респондентов.



Мужчины чаще женщин готовы принять заведомо невыгодные для себя условия: 49 и 36% соответтвенно. Среди россиян в возрасте 25—34 лет согласных получать зарплату в конверте — 46%.



Противников «черных» зарплат больше всего среди молодежи до 24 лет и граждан с зарплатой от 80000 руб. (по 45%).



По данным Superjob, за год отношение россиян к заработку в конверте не изменилось: в сентябре 2018 года 42% опрошенных были готовы согласиться, 36% были против; сегодня — 43 и 36% соответственно. Чаще всего о готовности получать зарплату по «черной» схеме респонденты говорили в феврале 2009 года (60%), реже всего — в марте прошлого года (39%).



Среди жителей крупных городов чаще всего на «серый» заработок соглашаются в Кирове (52%), Воронеже и Ульяновске (по 51%). Не будет отказываться от работы с «черной» зарплатой каждый второй житель Челябинска, Новосибирска, Иркутска и Хабаровска (по 50%).



В Москве и Санкт-Петербурге на зарплату в конверте готовы согласиться по 39% опрошенных. Не хотят получать «черную» зарплату 37% москвичей и 36% петербуржцев.



Больше всего же противников дохода в конверте - в Тюмени и Астрахани (по 42%), а также в Набережных Челнах (40%).



За год, прошедший с момента аналогичного исследования, чаще говорить о готовности к «черной» зарплате стали жители Рязани (47% сейчас и 40% в 2018 году), Воронежа (51 и 46% соответственно), Томска (42 и 37%).



Число противников «серой» схемы возросло в Астрахани (42% сегодня и 37% в 2018 году), Набережных Челнах (40 и 35% соответственно), Казани (32 и 27%).