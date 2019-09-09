Общество

Передвижной выставочно-лекционный комплекс ОАО «РЖД» будет работать в Пскове и Дно

23 сентября в Пскове, а 21 сентября в Дно начнет работу Передвижной выставочно-лекционный комплекс ОАО «РЖД», сообщили Псковской Ленте Новостей в Технической библиотеки на станции Псков.

Комплекс в Пскове будет работать до 24 сентября, в Дно - до 22 сентября. Отметим, что выставочный комплекс работает до 19.00 местного времени. Перерыв с 13.00 до 14.00, вход посетителей - до 18.15.

Состав поезда включает 12 вагонов, 9 из которых – выставочные. В вагонах развернуты тематические экспозиции, отражающие историю становления и развития отечественных железных дорог и демонстрирующие современные инновационные проекты и технологии, реализуемые на железных дорогах страны.