Псковская область присоединится к Всероссийской акции «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2019». Как сообщается на официальном интернет-портале Минздрава России о профилактике ВИЧ/СПИД, мобильные пункты тестирования (МПТ) - брендированные автомобили ГАЗ белого цвета с широкой красной лентой и надписью «Тест на ВИЧ: Экспедиция» на бортах проедут через 191 город 40 регионов Российской Федерации.
С 11 по 13 сентября тестирование на ВИЧ-инфекцию пройдет в 5 населенных пунктах Псковской области: Пскове, Великих Луках, Острове, Невеле, Опочке. МПТ сделают остановки на центральных площадях, в парках и скверах, у торговых центров и культурно-развлекательных заведений. Отправляясь на работу или учебу, за покупками, в кино или кафе, люди смогут быстро и анонимно сделать тест на ВИЧ, потратив на это всего 15 минут. 13 сентября в Пскове у клуба «Тир» также пройдет ночное тестирование.
Яркая запоминающаяся символика брендированных автомобилей и удобное расположение МПТ привлечет внимание жителей и послужит стимулом для тех, кто в обычной жизни не задумывается о том, чтобы сделать тест на ВИЧ. Экспресс-тестирование сопровождается консультацией, в ходе которой специалисты доступно расскажут о путях передачи вируса, возможных рисках в поведении и необходимости регулярного тестирования на ВИЧ.
Для медицинских специалистов первичного звена, инфекционистов и эпидемиологов в городах проведения акции состоятся обучающие семинары, в ходе которых будут представлены современные сведения по клиническим проявлениям ВИЧ/СПИДа, методы ранней диагностики и мотивирования пациентов к обследованию на ВИЧ-инфекцию. Аудитории будут продемонстрированы обучающие фильмы, которые помогут грамотно вести диалог с пациентом при назначении теста на ВИЧ-инфекцию. Специалисты получат простые и доступные рекомендации по опровержению наиболее часто встречающихся стереотипов о ВИЧ–инфекции.
13 сентября в городе Пскове на торжественной церемонии закрытия будут озвучены итоги псковского этапа акции и его ключевые события.
11 сентября
⦁ Псков
Время: 12:00 – 18:00.
Адрес: г.Псков, ул.Кузбаской Дивизии, 19 (стоянка перед ТЦ «Акваполис»).
⦁ Невель
Время: 12:00 – 18:00
Адрес: г.Невель, пл.Коммуны, 18 (у магазина «Пятерочка»).
⦁ Опочка
Время: 12:00 – 18:00
Адрес: г.Опочка, пл.Советская
12 сентября
⦁ Великие Луки
Время: 12:00 – 18:00
Адрес: г.Великие Луки, ул.Вокзальная, 11 (ТЦ Апельсин).
⦁ Остров
Время: 12:00 – 18:00
Адрес: г.Остров, ул.К.Маркса, д.10
13 сентября
Ночное тестирование
⦁ Псков
Время: 22:00 – 01:00.
Адрес: г.Псков, ул.Гоголя, 25а. Клуб «Тир» (вход с ул.Свердлова, 52).