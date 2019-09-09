Общество

Псковская область присоединится к Всероссийской акции «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2019»

Псковская область присоединится к Всероссийской акции «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2019». Как сообщается на официальном интернет-портале Минздрава России о профилактике ВИЧ/СПИД, мобильные пункты тестирования (МПТ) - брендированные автомобили ГАЗ белого цвета с широкой красной лентой и надписью «Тест на ВИЧ: Экспедиция» на бортах проедут через 191 город 40 регионов Российской Федерации.

С 11 по 13 сентября тестирование на ВИЧ-инфекцию пройдет в 5 населенных пунктах Псковской области: Пскове, Великих Луках, Острове, Невеле, Опочке. МПТ сделают остановки на центральных площадях, в парках и скверах, у торговых центров и культурно-развлекательных заведений. Отправляясь на работу или учебу, за покупками, в кино или кафе, люди смогут быстро и анонимно сделать тест на ВИЧ, потратив на это всего 15 минут. 13 сентября в Пскове у клуба «Тир» также пройдет ночное тестирование.

Яркая запоминающаяся символика брендированных автомобилей и удобное расположение МПТ привлечет внимание жителей и послужит стимулом для тех, кто в обычной жизни не задумывается о том, чтобы сделать тест на ВИЧ. Экспресс-тестирование сопровождается консультацией, в ходе которой специалисты доступно расскажут о путях передачи вируса, возможных рисках в поведении и необходимости регулярного тестирования на ВИЧ.

Для медицинских специалистов первичного звена, инфекционистов и эпидемиологов в городах проведения акции состоятся обучающие семинары, в ходе которых будут представлены современные сведения по клиническим проявлениям ВИЧ/СПИДа, методы ранней диагностики и мотивирования пациентов к обследованию на ВИЧ-инфекцию. Аудитории будут продемонстрированы обучающие фильмы, которые помогут грамотно вести диалог с пациентом при назначении теста на ВИЧ-инфекцию. Специалисты получат простые и доступные рекомендации по опровержению наиболее часто встречающихся стереотипов о ВИЧ–инфекции.

13 сентября в городе Пскове на торжественной церемонии закрытия будут озвучены итоги псковского этапа акции и его ключевые события.

Время и место проведения тестирования:

11 сентября

⦁ Псков

Время: 12:00 – 18:00.

Адрес: г.Псков, ул.Кузбаской Дивизии, 19 (стоянка перед ТЦ «Акваполис»).

⦁ Невель

Время: 12:00 – 18:00

Адрес: г.Невель, пл.Коммуны, 18 (у магазина «Пятерочка»).

⦁ Опочка

Время: 12:00 – 18:00

Адрес: г.Опочка, пл.Советская

12 сентября

⦁ Великие Луки

Время: 12:00 – 18:00

Адрес: г.Великие Луки, ул.Вокзальная, 11 (ТЦ Апельсин).

⦁ Остров

Время: 12:00 – 18:00

Адрес: г.Остров, ул.К.Маркса, д.10

13 сентября

Ночное тестирование

⦁ Псков

Время: 22:00 – 01:00.

Адрес: г.Псков, ул.Гоголя, 25а. Клуб «Тир» (вход с ул.Свердлова, 52).