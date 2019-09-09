Общество

Станцию очистки питьевой воды построят в Черехе в рамках приграничного сотрудничества

В Псковском районе до 2021 года планируется построить станцию очистки питьевой воды в деревне Череха и причал для муниципальных катеров в деревне Толбица, приобрести еще один пассажирский катер для организации сообщения между материком и Залитскими островами, а также будет продолжена реконструкция очистных сооружений в Пскове.

Как сообщили Псковской Ленте новостей в пресс-службе администрации Псковского района, данные мероприятия возможно осуществить в рамках грантового контракта по реализации международного крупного инфраструктурного проекта «Экономически и экологически устойчивый регион Чудского озера 2» («Общее Чудское озеро 2») программы приграничного сотрудничества «Россия - Эстония».

Как отметили в районной администрации, приобретение второго катера на 30 мест позволит увеличить пассажиропоток между материком и Залитскими островами, увеличить число рейсов и качество перевозок, а строительство станции очистки питьевой воды для Черехи значительно улучшит качество жизни около 2 тыс.человек.

Стоит отметить, что в рамках проекта в 2019-2021 годах планируется привлечь более 1 млн. евро или около 74 млн.рублей на финансирование мероприятий на территории Псковского района.