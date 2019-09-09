Общество

Анна Войченко: Чтобы преодолеть кризис и сохранить СНТ, нужно развивать «Союз садоводств Псковской области»

Чтобы преодолеть кризис и сохранить СНТ, необходимо развивать «Союз садоводств Псковской области». Об этом на пресс-конференции в общественном центре Псковской Ленты Новостей заявила директор АНО «Центр эффективного сельского хозяйствования и садоводства» Анна Войченко.

По словам Анны Войченко, планируется официально зарегистрировать Союз садоводств Псковской области уже к концу 2019 года. На данный момент в него готовы вступить порядка 40 садоводств. По прогнозам через год в союз будут входить уже около 100 садоводческих товариществ.

По новому закону № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд», вступившему в силу с января 2019 года, стало невозможным решать проблемы садоводства организовывая собрание с уполномоченными представителями, теперь необходимо собрать большинство челнов СНТ, чтобы решения, принятые на собрании, считались легитимными. По мнению Анный Войченко, крайне сложно организовать собрание в СНТ, где более 200 дачников. «Практически невозможно собрать кворум, чтобы решения имели законную силу, в результате чего председатели садоводств снимают с себя обязанности, а вакантную должность не спешат замещать другие дачники, боясь ответственности. Эта проблема является ключевой. Даже в крупных садоводствах стоит вопрос о ликвидации. По такому примеру уже больше 20 садоводств в Псковском районе пришли в состояние хаоса без правления, ведь стало некому работать с должниками, территории деградируют, дороги не делают», - рассказала Анна Войченко.

По ее мнению, чтобы преодолеть кризис и сохранить садоводства необходимо заниматься развитием Союза. «Союз будет коллективно ставить вопросы о решении проблем СНТ. Если нужно у нас будет централизованная бухгалтерия, межевание станет дешевле, потому что для членов Союза цена будет считаться оптовой. Также можно будет передать часть функций в тех СНТ, где есть проблемы. Мы будем заключать соглашения с электриками, и с волостными муниципалитетами», - заявила Анна Войченко.

Она рассказала, что некоторые СНТ ликвидируются, чтобы в дальнейшем войти в составы соседних деревень. Однако она отмечает, что при подобном присоединении, все договоры, заключенные с СНТ: на водоснабжение, на электроэнергию и вывоз мусора, будут расторгнуты. «Каждый собственник будет вынужден заключать договоры сам. Когда на территории организован коллектив, ею проще управлять. А те, кто не успел приватизировать земельный участок, пока было СНТ, уже не смогут этого сделать, останется только выкупать через торги свой же участок», - рассказала Анна Войченко.

«Люди считают, что им проще присоединиться к деревне, но это не так. Вы присоединитесь к волости, там проблем очень много, проще отдельно решать свои», - заявила Анна Войченко.