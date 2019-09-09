Общество

В МУП «Дновская теплоснабжающая организация» создана профсоюзная организация жизнеобеспечения

В МУП «Дновская теплоснабжающая организация» прошло собрание трудового коллектива, в ходе которого было принято решение создать первичную профсоюзную организации и встать на централизованный учёт в Псковскую областную общественную организацию Общероссийского профсоюза работников жизнеобеспечения, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского обсовпрофа.

В ходе собрания был выбран председатель первичной профсоюзной организаций – Евгений Таратай, а также сформирован состав профсоюзного комитета.

В учредительных мероприятиях принимали участия руководитель предприятия Владимир Петров и председатель отраслевого профсоюза жизнеобеспечения Игорь Иванов.

Работники предприятия получили необходимую информация о работе Псковского облсовпрофа и отраслевого профсоюза. Заинтересовались возможностями оздоровления в псковских профсоюзных санаториях и на туристических базах, в том числе за пределами региона.

«На ближайший период перед нами стоит задача работать в рамках коллективно-договорной кампании, проведение совместных обучающих семинаров для профсоюзного актива при участии областной организации. Мы рады, что наша профсоюзная семья растет и крепнет. Особенно приятно, что мы нашли абсолютное понимание с руководителем предприятия Владимиром Петровым, «болеет» за предприятие, за весь трудовой коллектив, мы видим готовность оказать посильную помощь в работе созданной профсоюзной организации. Верю, что у нас получится реализовать все, что намечено», — заключил Игорь Иванов.