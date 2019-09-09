Общество

Продукты с растительными заменителями предложили исключить из числа молочных

Национальный союз производителей молока (Союзмолоко) предложил исключить из числа молочных продуктов товары с заменителями молочного жира. Письмо с такой инициативой направили в Минсельхоз, сообщает «RG».

В частности, в союзе указывают, что поскольку технология производства продуктов с заменителями молочного жира более 50 процентов и менее 50 процентов одна и та же, эти группы продуктов можно объединить в одну и отделить от молочных продуктов. «Члены Союзмолоко придерживаются позиции отсутствия целесообразности разработки отдельного регулирования для групп продукции с заменой молочного жира в зависимости от процента замены», - говорится в письме.

Как пояснили в союзе, такой подход будет способствовать росту потребления натуральных молочных продуктов. «Изменения в маркировке продукции и растущий тренд на здоровое питание, потребление молочной продукции без заменителя молочных жиров уже способствовали переориентации спроса с сырных продуктов на традиционные сыры в 2018 году. В результате спрос на сырные продукты упал на 10,3 процента, на сыры - вырос на 10,1 процента», - отметили в пресс-службе Союзмолоко.

Подобная тенденция наблюдается и в отношении молочных жиров. Несмотря на общее сокращение их потребления, спрос на маргарины и спреды снизился более заметно, чем на сливочное масло.

Союзмолоко рассчитывает, что спрос на молочные продукты без заменителей молочного жира будет расти и дальше.

Ранее газета «Коммерсант» со ссылкой на письмо Союзмолоко сообщила, о что инициатива отраслевиков позволит исключить из технического регламента «О безопасности молока и молочной продукции» сырные продукты и маргарины. Кроме того, такие продукты лишатся права на льготный НДС в размере 10 процентов.