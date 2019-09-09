На центральной площади Острова развернут пункт набора на контрактную службу

Сегодня, 10 сентября, на центральной площади города Острова военнослужащие развернули солдатскую палатку, где проводится набор на контрактную службу. Также на площади установили столы с новыми образцами разнообразного стрелкового оружия. В их числе модернизированные автоматы Калашникова, тепловизоры, устройства для слежения, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Инструктор пункта набора по контракту по Псковской области старшина первой статьи Илья Гайшук объяснил, что в Острове проводится акция «Военная служба по контракту – твой выбор». Инициаторами проведения мероприятия выступили непосредственно областной пункт набора и воинская часть 64044 (бригада специального назначения). Это формирование расположено в Промежицах, на окраине Пскова. Островичи могли также поступить на службу в воинские части Ленинградской области и Санкт-Петербурга.
В этот день велась работа со студентами Островского многопрофильного колледжа, учащимися городских школ. Юноши с интересом знакомились с вооружением, военной техникой. Специально для них подготовили информационную программу. Инструкторы рассказали о службе по призыву и по контракту.