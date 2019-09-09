Общество

Соведущий Елены Малышевой разрешил есть человечину

Фото: стоп-кадр эфира «Первого канала»

Соведущий Елены Малышевой в телепрограмме «Жить здорово», врач-иммунолог и доктор медицинских наук Андрей Продеус рассказал «URA.RU», что людям потреблять человечину можно, и вопреки устоявшемуся мнению каннибализм для здоровья не опасен.

«Если отвлечься от этических и моральных норм, то человеческое мясо ничем не будет отличаться по составу от любого другого», - объяснил Андрей Продеус корреспонденту агентства. Однако, по мнению собеседника, поедание человечины может спасти население планеты только в том случае, если речь идет об уменьшении количества людей и продовольственной устойчивости.

По словам Андрея Продеуса, сам по себе каннибализм для здоровья не вреден, опасность будет только в том случае, если мясо человека заражено инфекцией. «Если то существо, которое ты собираешься съешь, чем-то заражено, у тебя повышены шансы заболеть этим. По той же логике от плохо термически обработанной курицы можно заразиться сальмонеллезом», - уточнил Продеус.