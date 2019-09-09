Общество

В Пскове прошла первая встреча проекта «Профскилл»

Вчера, 9 сентября, состоялась первая встреча студентов ПсковГУ и начальника отдела трудового воспитания и профориентации молодежи Псковского городского молодежного центра Ольги Безъязычной в рамках проекта «Профскилл». На собрании обсудили график тренинговых мероприятий и мастер-классов, а также индивидуальных профориентационных консультаций, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ПГМЦ.

В рамках проекта первому потоку студентов предстоит в течение месяца посещать тренинги «Нетворкинг», «Командообразование», «Лидерство», «Тайм менеджмент», мастер-классы по составлению резюме и видеорезюме, пройти реальное собеседование в ООО «СевЗапИнвест» и профориентационное компьютерное тестирование «Профкарьера». К концу месяца участников проекта ожидает работа над ошибками и индивидуальные рекомендации по развитию.

Напомним, что проект реализуется за счет грантовых средств, полученных командой Молодежного парламента #МП60 на Первом Псковском форуме #Команда2018, при поддержке Молодежного центра города Пскова. Длительность проекта: сентябрь - октябрь.