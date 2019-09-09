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Общество

Псковская область планирует перенимать опыт диспансеризации у других регионов

10.09.2019 14:54|ПсковКомментариев: 1

По Псковской области за 7 месяцев текущего года средний показатель исполнения диспансеризации равен 54% при плане 60%. Об этом сообщила заместитель председателя регионального комитета по здравоохранению Надежда Рагозина сегодня, 10 сентября, на совещании с главными врачами Псковского региона под руководством первого заместителя губернатора Псковской области Веры Емельяновой, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Она отметила, что, если данный показатель является удовлетворительным, то показатель прохождения профосмотров значительно хуже - 11%.

Показателем эффективности исполнения диспансеризации является направление пациентов на 2 этап осмотра, когда пациентов, у которых выявлены отклонения на этапе диспансеризации, отправляют на углубленный осмотр.

Надежда Рагозина озвучила показатели, которые достигли медучреждения Псковского региона за 7 месяцев.

В Великих Луках годовой план выполнения планов диспансеризации равен 41%, при этом направление пациентов на второй этап - менее 1%. В Опочке - 37 и 13,5% соответственно, в Острове - 55 и 8,1%, в Печорах - 41 и 17%.

Надежда Рагозина отметила в качестве положительного примера дедовичские и невельские медучреждения, где показатели направления на второй этап составили 35 и 60% соответственно.

По словам спикера, опережающими темпами выполняет план диспансеризации и направления на второй этап Себежская поликлиника - 82 и 58%.

«Вы затрачиваете огромные силы на выполнение планов диспансеризации, но почему вы не дорожите результатами?» - задала Надежда Рагозина риторический вопрос главным врачам медучреждений региона.

В качестве предложений для урегулирования ситуации представитель регионального комитета по здравоохранению предложила ввести персональную ответственность главных врачей медучреждений и контроль со стороны муниципалитета.

«Неутешительный доклад», - заявила Вера Емельянова и подчеркнула, что регион находится в красной зоне по выполнению плана диспансеризации и профосмотров. До 1 октября Вера Емельянова поручила внести предложения губернатору.

В случае необходимости замгубернатора предложила обратиться за перенятием опыта в соседние регионы.

«Мы свой ресурс используем неэффективно», - заключила она.

Источник: Псковская Лента Новостей
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