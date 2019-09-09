Общество

50 человек погибли на пожарах в Псковской области за 8 месяцев текущего года

За 8 месяцев 2019 года на территории Псковской области зарегистрировано 5138 пожаров, которыми нанесен прямой материальный ущерб в размере 55 млн. 416 тыс. рублей. На пожарах погибло 50 человек, из них 3 ребенка. В результате пожаров получили травмы 47 человек.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, причинами пожаров явились: нарушение правил при устройстве и эксплуатации электрооборудования – 188 случаев; неосторожное обращение с огнем – 4629 случаев; поджоги – 77 случаев; нарушение правил устройства и эксплуатации печи – 182 случая; на транспорте – 32 случая; прочие причины – 30 случаев.

В городах и райцентрах области зарегистрировано 1695 пожаров, которыми причинен прямой материальный ущерб в размере 28 млн. 895 тыс. рублей. Погибло 15 человек, из них в нетрезвом виде не зарегистрировано. В сельской местности за текущий период зарегистрировано 3443 пожара, материальный ущерб от которых составил 26 млн. 521 тыс. рублей. На пожарах погибло 35 человек, из них 1 человек в нетрезвом виде.

За 8 месяцев в жилом секторе зарегистрировано 1219 пожаров с прямым материальным ущербом 42 млн. 112 тыс. рублей. На пожарах в жилом секторе погибло 50 человек или 100% от общего числа погибших. Основными причинами пожаров в жилом секторе явились: неосторожное обращение с огнем – 794 случая; нарушение правил устройства и эксплуатации печи – 172 случая; нарушение правил при устройстве и эксплуатации электрооборудования – 169 случаев; поджоги – 57 случаев.

За 8 месяцев на территории Псковской области пожарами уничтожено 463 строения, 4777,7 тыс. кв. м площадей и 26 единиц автотранспорта. На пожарах спасено 732 человека, материальных ценностей на сумму 166 млн. 426 тыс. рублей, 1128 строений, 28 единиц автотранспорта.

Из числа погибших людей 24 человека пенсионного возраста, 18 лиц без определенного рода деятельности, 5 рабочих и трое детей.