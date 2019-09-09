Общество

План вакцинации населения в Псковской области в этом году выше, чем в предыдущем

План вакцинации населения в Псковской области в этом году выше, чем в предыдущем. Об этом сообщила заместитель начальника отдела организации лечебно-профилактической помощи населению Лада Платонова сегодня, 10 сентября, на совещании с главными врачами Псковского региона под руководством первого заместителя губернатора Псковской области Веры Емельяновой, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

При этом спикер пояснила, что план вакцинации детей в Псковской области выше, чем взрослых. По словам Лады Платоновой, в этом году вакцина в регион поступила рано и в большом количестве - 183 тыс. доз взрослой вакцины и 43 200 доз детской.

«У нас есть возможность вакцинировать население», - заявила спикер.

В этом году до 1 ноября рассчитан план вакцинации, так рекомендует министерство здравоохранения, пояснила Платонова. За 4 недели в Псковском регионе привито 44792 человека.

Лада Платонова порекомендовала ускорить темпы вакцинации.