Общество

Псковcкий магистральный сортировочный центр готов к сезонному увеличению почтовых отправлений

В течение суток сотрудники МСЦ УФПС Псковской области обрабатывают более 31,5 тысячи почтовых отправлений. Это письма, бандероли, посылки, EMS-отправления. Самый напряженный период начнется в ноябре и продлится до апреля. В это время значительно возрастает поток заказных писем и посылок.

В состав УФПС Псковской области центр вошел в июле 2016 года. В штате - 30 сотрудников. Режим работы – круглосуточный. Основная задача коллектива – осуществление сорти­ровки почтовых отправлений и почтового обме­на с МСЦ других регионов и почтамтов в сво­ей зоне обслуживания. Основная часть почтовых отправлений ежесуточно поступает из автоматического сортировочного центра Санкт-Петербурга, остальная почта направляется в Псков из международного аэропорта Внуково по маршруту Внуково – Тверь – Великий Новгород – Псков на автомашинах грузоподъемностью 10 и 20 тонн. В 2018 году в Псковском МСЦ установлено новое программное обеспечение, что позволило ускорить технологический процесс обработки почтовых отправлений.

«В последнее время значительно увеличился поток международной почты, с которым Псковский МСЦ успешно справляется, не допуская превышения контрольных сроков обработки», – отмечает заместитель начальника Псковского МСЦ УФПС Псковской области Инна Тростина.

Северо-Западный регион является вторым по количеству обрабатываемых почтовых отправлений в европейской части России, уступая по объемам только московскому региону. В течение пиковых месяцев: с января по апрель 2019 года в МСЦ Пскова было обработано более 145 тысяч посылок, порядка 75 тысяч мелких пакетов, более 790 тысяч заказных писем и порядка 20 тысяч килограмм простой письменной корреспонденции.