Общество

В ИК-6 стали изготавливать оригинальные коробочки для ювелирных изделий

В исправительной колонии №6 УФСИН России по Псковской области освоен новый вид продукции по изготовлению товаров широкого потребления - оригинальные коробочки для ювелирных изделий из дерева с применением технологий на лазерном станке, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Выпускаемая продукция предназначена как для внутрисистемного потребления, так и для реализации населению. Общее количество первого заказа составило 10 штук. Цена изготовления одного чехла составляет 200 рублей.

На новом производстве дополнительно трудоустроено 3 человека, что позволит осужденным не только своевременно выплачивать иски. Благодаря открытию новых производственных баз эта цифра продолжит расти.

Стоит отметить, что в ИК-6 основным производством является деревообработка, в связи с чем выпуск новых образцов продукции происходит регулярно.