Общество

Минздрав предлагает штрафовать за несоблюдение условий качественной медпомощи

Минздрав РФ предложил ввести административную ответственность за несоблюдение условий доступности и качества медицинской помощи. Законопроект опубликован во вторник на портале проектов нормативных правовых актов, пишет ТАСС.

«Законопроект предусматривает внесение в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях изменений, устанавливающих административную ответственность за невыполнение медицинской организацией обязанности создавать условия, обеспечивающие соответствие оказываемой медицинской помощи критериям оценки качества медицинской помощи», - говорится в пояснительной записке.

В частности, речь идет о случаях, когда не были приняты меры по организации и осуществлению медицинской деятельности в соответствии с законодательством, по оснащению медицинской организации в соответствии со стандартами и по обеспечению профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации медработников. Кроме того, наказание последует в том случае, если не были созданы условия для выполнения работником своих трудовых обязанностей, включая обеспечение необходимым оборудованием.

Согласно предложениям Минздрава, такие нарушения будут наказываться предупреждением или наложением штрафа на должностных лиц в размере от 10 до 20 тыс. рублей.

«Исключительную значимость создания условий для оказания качественной медицинской помощи подчеркивает то, что ежегодно 60% обращений граждан в Федеральную службу по надзору в сфере здравоохранения связаны с вопросами доступности и качества медицинской помощи. В частности, в 2017 году по вопросу качества и безопасности медицинской деятельности поступило 47021 обращение», - отмечается в пояснительной записке.

Согласно проекту закона, правила должны вступить в силу с 1 января 2020 года.