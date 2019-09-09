Общество

Псковский технический лицей выиграл федеральный грант в размере 6 млн рублей

Псковский технический лицей стал обладателем гранта в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика РФ» государственной программы Российской Федерации «Развитие образования».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города, концепция проекта, который псковичи представили на федеральный конкурс, связана с формированием цифровых навыков у школьников посредством интеграции классического образования с цифровыми технологиями. Как сообщила директор лицея Светлана Озерова, проект будет реализован в течение 2019-2021 годов, сумма гранта составляет 6 млн рублей.

«На эти средства мы планируем осуществить обучение по заявленной тематике наших учащихся и педагогов, в том числе и за рубежом, провести курсы подготовки к ГИА, «Математическую регату», международный турнир имени Ломоносова, вузовские олимпиады, «Турнир городов» с участием партнеров из Беларуси и стран Балтии, а также ряд других мероприятий. Кроме того, в смете заложены расходы на приобретение необходимого оборудования и цифровой техники», - рассказала она.

Директор технического лицея отметила, что данный проект будет реализован в сотрудничестве с партнерами этого учебного заведения, в числе которых - ПОИПКРО, детский технопарк «Кванториум», Центробанк, Изборский лицей, псковский Центр специального образования №1.

Помимо федерального гранта на реализацию данного проекта будут выделены средства регионального бюджета в размере 100 тыс рублей.