Общество

Руководство Пскова озабочено состоянием территории у музыкальной школы №5 на улице Коммунальной

И.п. главы города Пскова Елена Полонская и руководитель фракции партии «Справедливая Россия» в Псковской городской Думе Юлия Пожидаева посетили территорию, окружающую детскую музыкальную школу №5 на улице Коммунальной, 48. На ремонт в этой школе была выделена часть средств, сэкономленных гордумой, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Со слов Елены Полонской, это сумма порядка 750 тысяч рублей, она определена на ремонт контура актового зала музыкальной школы, необходимо заменить выпавшие стеклоблоки, в дальнейшем это позволит провести внутренние работы. Также в планах замена системы отопления.

«Мы сегодня ознакомимся с проблемами музыкальной школы духовых инструментов. Между прочим, это первая школа в России, получившая такой статус», - заявила Елена Полонская.

Руководство Пскова очень беспокоит состояние прилегающей к школе территории. «В этом здании и вокруг очень много частных торговых точек, поэтому проблему можно решить только совместно с владельцами и арендаторами», - заявила и.п. главы города.

Елена Полонская рассказала, что на текущий момент открыт прием заявок по благоустройству городской среды. Чтобы участвовать в конкурсе, необходимо содействие и родителей, и арендаторов. «Здесь нет вообще никакой парковки. Также постоянно поступает много жалоб на ларек с цветами, так как за ним ежедневно скапливается очень много мусора, который не убирают», - рассказала Елена Полонская.

«Для жителей округа эта территория должна быть приятна для отдыха, нужно сделать так, чтобы здесь не было гор мусора», - заключила Юлия Пожидаева.

На встречу с городскими властями пришли некоторые из арендаторов. «Мы хотим объединить усилия, нам необходимо вместе с вами создать заявку для участия в проекте благоустройства городской среды. Нужно, чтобы вы помогли собрать подписи, ведь вы имеете представления о том, как должна выглядеть эта территория, да и вообще ваше мнение должно учитываться», - заявила Елена Полонская в разговоре с арендаторами.

Она обратила внимание на то, что никаких затрат арендаторов на благоустройство территории не предусмотрено. «Нам нужно ваше соучастие. Оно является обязательным требованием к участию в программе», - рассказала и.п. главы города.

Арендаторы высказали пожелания о том, что было бы хорошо сделать новые ограждения для клумб, положить новую тротуарную плитку на территории и сделать парковку. Однако, по их мнению, основной проблемой на данном участке является ветхая канализация, которая постоянно выходит из строя. Вследствие этого коммунальные службы постоянно раскапывают территорию, портят плитку и создают ямы. Елена Полонская обратила внимание, что все эти вопросы нужно учесть в заявке, чтобы ремонт был комплексным, а не частичным.

«Нужно сделать парковки, пешеходные дорожки, зоны отдыха для детей, учесть все пожелания и реальные проблемы», - заключила и.п. главы города.