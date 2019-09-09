Общество

Главный судебный пристав региона проведет прием граждан в Печорах

12 сентября с 15:00 до 17:00 в отделе судебных приставов Печорского и Палкинского районов будет осуществлен личный прием граждан руководителем УФССП России по Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве.

Главный судебный пристав Псковской области — Сергей Колесников будет осуществлять прием граждан и представителей организаций на базе отдела судебных приставов Печорского и Палкинского районов по адресу: Псковская область, Печоры, ул. Свободы д. 25 А.

Запись на прием к руководителю Управления ведётся до 16:00, 11 августа по телефонам: 8(8112)69-90-20, 8-921-210-77-27.

Каждый обратившийся сможет получить индивидуальную консультацию по своему конкретному случаю, узнать о порядке возбуждения исполнительного производства по взысканию алиментных платежей, порядке применения мер принудительного взыскания задолженности к должнику, а также по другим актуальным вопросам, входящим в компетенцию службы судебных приставов.