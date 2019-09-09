Общество

Противопожарный профилактический рейд прошел в Пустошке

10 сентября сотрудником отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Невельскому, Пустошкинскому и Усвятскому районам участковым и инспектором ПДН ОП по Пустошкинскому району МО МВД Себежский проведен профилактический рейд в городе Пустошка. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В ходе данного рейда осуществлен обход жилых домов. Граждане проинструктированы под роспись. Распространены листовки на тему пожарной безопасности отопительных печей и бытовых электроприборов.

В рамках проведенного инструктажа до населения доведена обстановка с пожарами на территории района и рассмотрены основные причины пожаров в частном жилом секторе населенных пунктов.