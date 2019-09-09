Общество

Среднюю зарплату начальника цеха в Пскове выяснили эксперты

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы Superjob проанализировал зарплаты начальников цехов в 70 крупнейших городах России, в том числе в Пскове.

Так, по данным Superjob, начальник цеха в Пскове в среднем получает 57 000 рублей, когда его коллеги в Москве могут рассчитывать в среднем на заработок в 95 000 рублей в месяц, а в Санкт-Петербурге –

83 000 рублей в месяц.

В соседних крупных городах средняя зарплата представителей данной профессии достигает следующих показателей: Тверь – 64 000 рублей, Великий Новгород – 57 000 рублей, Смоленск – 57 000 рублей, Ленинградская область – 69 000 рублей в месяц.