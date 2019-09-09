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Общество

Вегетарианское кафе скоро откроется в Пскове

11.09.2019 09:29|ПсковКомментариев: 0

В Пскове готовится к открытию вегетарианское кафе - Veg.cafe. 

Как сообщает Центр деловой информации, на данный момент ведется набор персонала в команду точки общепита.  

Требуются: шеф-повар кондитер, официант, кассир. Телефон +7 911 369 6663.

Источник: Псковская Лента Новостей
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