Общество

Роспотребнадзор объяснил, что делать при отравлении в ресторане

Специалисты Роспотребнадзора поделились с посетителями ресторанов советами, которые пригодятся при отравлении. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на РИА «Новости».

По полученным рекомендациям, сначала необходимо обратиться к врачу. Это нужно для получения медицинской помощи и сбора доказательств о причиненном вреде после трапезы в ресторане.

Отмечается, что еще необходимо получить медицинское заключение, в котором, желательно, чтобы была объяснена причинно-следственная связь между употреблением пищи в ресторане и отравлением.

Также важно обязательно иметь при себе чек из ресторана или выписку по банковскому счету. Еще специалисты ведомства советуют найти несколько свидетелей.

Потом они рекомендуют отправить претензию владельцу ресторана с прикрепленной копией чека и медицинского заключения. Также среди вариантов есть обращение в суд и подача жалобы в Роспотребнадзор.