Общество

Полистовский заповедник ищет сотрудника

Полистовский заповедник ищет пресс-секретаря. Об этом сообщается в сообществе заповедника ВКонтакте.

«Мы ждем того, кто неравнодушен к миру дикой природы, не боится трудностей и разносторонней работы. Сфера деятельности пресс-секретаря очень широка, но главная его задача - помогать открывать заповедный мир многим людям, делать это интересно, доступно и достоверно», - говорится в публикации о вакансии.



Обязанности:

- формирование позитивного имиджа Полистовского заповедника;

- участие в разработке плана PR-активности заповедника;

- ведение сайта и страниц в социальных сетях: написание и публикация новостей;

- дублирование новостей на английском языке;

- создание фотоархива заповедника;

- активное участие в создании газеты «Полистовская правда»;

- взаимодействие с представителями СМИ региона (подготовка пресс-релизов, организация пресс-конференций, пресс-туров и др.);

- ведение мониторинга публикаций в СМИ;



Требования к соискателю:

- высшее образование (желательно журналистика/PR/филология);

- интерес к природоохранной деятельности;

- активность и коммуникабельность;

- грамотная письменная и устная речь, умение писать тексты;

- знание английского языка (intermediate level);

- умение фотографировать и начальные навыки работы в Photoshop;

- опыт работы в PR или на ООПТ будет преимуществом.



Условия:

- работа в администрации заповедника в п. Бежаницы, Псковская область;

- график 5/2, полный рабочий день;

- возможна занятость в нерабочее время (с соответствующими компенсациями согласно законодательству);

- периодические командировки;

- иногородним предоставляется компенсация аренды жилья в Бежаницах;

- заработная плата 10500 + премия до 3000 руб.



Вопросы и резюме можно направлять по электронной почте: lenaperova17@gmail.com.