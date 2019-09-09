Общество

Псковские пенсионеры узнали, какие продукты полезны для пожилых людей в осенний период

В Псковском Красном Кресте в клубе «Здоровое питание» состоялось очередное занятие, на котором участники клуба изучали сезонные особенности в питании человека, сообщили Псковской Ленте Новостей в местном отделении Красного Креста.

В начале занятия тьютор Ольга Васильева еще раз напомнила пожилым людям о том, что основой здоровья является правильное питание, а энергетическая ценность пищевого рациона должна соответствовать энергозатратам пожилых людей. Пища должна быть сбалансирована по калориям. Не следует переедать и употреблять слишком много жирной и углеводной пищи (хлеба, каш, сахара). Было отмечено, что именно переедание зачастую является причиной нарушения здоровья. Для подтверждения доводов в пользу правильного питания, Ольга Васильева привела пример жителя Древнего Рима, прожившего 112 лет. На его могиле была сделана надпись: «Он пил и ел в меру».

Основное время занятия Ольга Васильева уделила вопросу сезонного питания. В ходе занятия участники узнали, что в зависимости от времени года организм по-разному растрачивает свои энергетические ресурсы. В осенний период для пожилых людей будут полезны все созревшие овощи и фрукты - капуста, морковь, шиповник, клюква, свекла, арбузы, гранат и другие. Была отмечена важность правильного приготовления блюд, при котором сохраняются польза и вкус продукта.

Кроме сезонного питания, тьютор рассказала о пользе молочных продуктов в пожилом возрасте. Некоторые из присутствующих пожилых людей изменили своё отношение к молочным продуктам и теперь ежедневно в свой рацион будут вводить молочные продукты. Ольга Павловна ещё раз обратила внимание аудитории на необходимость в пожилом возрасте пятикратного приёма пищи. Подводя итоги занятия, Ольга Павловна сказала, что рациональное питание является неотъемлемым компонентом здорового образа жизни. Оно позволяет человеку сохранять прекрасное самочувствие, повышенную трудоспособность и благоприятно сказывается на здоровье человека.

Занятие проведено в рамках проекта «Путь к долголетию: помощь и поддержка пожилых людей – детей войны» с использованием Гранта Президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.