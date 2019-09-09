Общество

Отделение ПФР по Псковской области информирует о пенсионном обеспечении индивидуальных предпринимателей

В Псковской области зарегистрировано более 15,7 тысяч индивидуальных предпринимателей. Пенсионные права этой категории лиц формируются по тем же правилам, что и в случае с наёмными работниками. Однако есть и свои особенности, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения ПФР.

Общими условиями для получения пенсии являются достижение пенсионного возраста, минимальные стаж и количество пенсионных баллов. В 2019 году с учётом поправок, вступивших в силу с 1 января, мужчины выходят на пенсию в 60,5 лет и женщины – в 55,5 лет. При этом требуется не менее 10 лет стажа и 16,2 балла*.

Количество пенсионных баллов ИП рассчитывается, исходя из уплаченных в ПФР страховых взносов. Расчёт суммы обязательных платежей для предпринимателей состоит из фиксированной и переменной частей. Первая – ежегодно устанавливается положениями Налогового кодекса РФ и в 2019 году равна 29 354 рублям. Переменная часть платится только теми предпринимателями, чей доход за год превышает 300 тыс. рублей. Ставка для переменной части – 1% от суммы, превышающей 300 тыс. рублей.

Важно помнить, что уплата страховых взносов обязательна, даже если ИП не ведёт предпринимательскую деятельность. Эта обязанность прекращается только после снятия с регистра учёта и официального закрытия ИП. В случае неуплаты образуется недоимка и начисляется пеня, обязательная к погашению. Исключением могут быть только периоды, когда осуществлялся уход за ребёнком (до достижения им 1,5 лет) или престарелым гражданином старше 80 лет (за ребёнком-инвалидом, за инвалидом 1 группы), а также время прохождения срочной военной службы.

Чтобы повлиять на размер своей будущей пенсии, предприниматель может уплачивать фиксированный платёж в повышенном размере. В данном случае необходимо известить о своём решении ПФР – чтобы платёж не считался переплатой. Пенсия ИП напрямую зависит от уплаты страховых взносов.

*К 2025 году потребуется не менее 30 баллов и 15 лет стажа.