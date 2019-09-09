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Общество

Роспотребнадзор рекомендует обращать внимание на маркировку при выборе рыбных консервов

11.09.2019 11:39|ПсковКомментариев: 0

Роспотребнадзор опубликовал перечень рекомендаций по выбору рыбных консервов. Покупателям советуют обращать внимание на маркировку и упаковку товара, сообщается на сайте ведомства, пишет ТАСС.

В Роспотребнадзоре отметили, что маркировка рыбной продукции должна легко читаться, быть понятной и достоверной, содержать данные о производителе, месте изготовления, а также информацию о пищевой ценности продукта и его сроках годности. В случае изготовления консервов из мороженой рыбной продукции, в маркировке должны быть указаны слова «произведено из мороженого сырья».

Кроме того, на упаковке обязательно должен быть единый знак обращения продукции на рынке стран Таможенного союза.

Роспотребнадзор рекомендует гражданам обращаться в ведомство в случае обнаружения некачественных рыбных консервов.

Теги: #Роспотребнадзор
Источник: Псковская Лента Новостей
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