Общество

Роспотребнадзор рекомендует обращать внимание на маркировку при выборе рыбных консервов

Роспотребнадзор опубликовал перечень рекомендаций по выбору рыбных консервов. Покупателям советуют обращать внимание на маркировку и упаковку товара, сообщается на сайте ведомства, пишет ТАСС.

В Роспотребнадзоре отметили, что маркировка рыбной продукции должна легко читаться, быть понятной и достоверной, содержать данные о производителе, месте изготовления, а также информацию о пищевой ценности продукта и его сроках годности. В случае изготовления консервов из мороженой рыбной продукции, в маркировке должны быть указаны слова «произведено из мороженого сырья».

Кроме того, на упаковке обязательно должен быть единый знак обращения продукции на рынке стран Таможенного союза.

Роспотребнадзор рекомендует гражданам обращаться в ведомство в случае обнаружения некачественных рыбных консервов.