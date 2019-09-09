Общество

Уволенным в связи с ликвидацией организации будут платить три зарплаты

Предлагается усилить гарантии по выплатам работникам, увольняемым в связи с ликвидацией организации. В частности, выплачивать три зарплаты до истечения периода трудоустройства и до завершения ликвидации. Это прописано в законопроекте правительства, который планируется к рассмотрению на заседании комитета Госдумы по госстроительству и законодательству 11 сентября, сообщает «Парламентская газета».

Поправки в Трудовой кодекс направлены на реализацию постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 19 декабря 2018 года, признавшего неконституционной часть 1 статьи 178 Трудового кодекса. Суд предписал законодателю внести изменения, направленные на установление правового механизма, обеспечивающего сохранение среднего заработка на период трудоустройства наравне с другими уволенными в связи с ликвидацией организации работниками тем из них, кто приобретет право на предоставление данной гарантии после завершения ликвидации организации-работодателя.

Если документ примут, то увольняемым работникам будет положено выходное пособие в размере среднего заработка, а еще один средний заработок будет сохраняться за второй месяц после увольнения. Сейчас при ликвидации условия те же, что и при сокращении: выходное пособие в размере среднего месячного заработка, а также сохранение среднего заработка на период трудоустройства до двух месяцев (с зачетом выходного пособия). Для случаев сокращения штата эти условия останутся такими же, как и сейчас: у работника сохранится право на третью «зарплату» за период поиска работы в исключительных случаях.

Уточняется, что выходное пособие, сохраненный средний заработок и зарплату за третий месяц поиска новой работы при ликвидации фирма выплачивает до истечения периода трудоустройства и до завершения ликвидации.

Параллельно подправят статью 318 ТК о гарантиях «северным» работникам при сокращении штата или исчезновении работодателя.

Параллельно еще одной инициативой кабмин закрепляет обязанность ликвидатора подтвердить в заявлении, направляемом в регистрирующий орган, что произведены все выплаты, предусмотренные трудовым законодательством для увольняемых работников в связи с такой ликвидацией.

Запись в ЕГРЮЛ о ликвидации юрлица будет производиться не ранее истечения срока обращения к работодателю работников, уволенных в связи с ликвидацией, за получением среднемесячного заработка на период их трудоустройства. Внесение записи о ликвидации до истечения этого срока будет возможно только при условии досрочного предоставления выплат работникам за весь период сохранения среднего заработка.