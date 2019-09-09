Общество

Величину прожиточного минимума пенсионера в Псковской области намерены повысить до 9529 рублей с 2020 года

В Псковской области величину прожиточного минимума пенсионера установят на 2020 год в размере 9 529 рублей в месяц на человека. При этом прогнозная численность получателей социальной доплаты к пенсии, чтобы она достигала прожиточного минимума, составит 28 369 человек, а средний размер доплаты до прожиточного минимума - 2189,84 руб. на человека. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, соответствующий проект закона обсуждался сегодня, 11 сентября, на заседании парламентского комитета по бюджету, финансам и налоговой политике.

Председатель комитета по труду и занятости Псковской области Сергей Аржаников отметил, что проект закона разработан в целях соответствия федеральному законодательству «О прожиточном минимуме в Российской Федерации» (№ 134-ФЗ от 24.10.1997 года) закона Псковской области «О порядке установления величины прожиточного минимума в Псковской области» (№ 392-ОЗ от 22.12.2004 года).

Он напомнил, что законом области предусматривается, что величина прожиточного минимума пенсионера в целях установления социальной доплаты к пенсии устанавливается законом области и доводится до сведения отделения Пенсионного фонда по Псковской области в срок не позднее 15 сентября года, предшествующего наступлению финансового года, на который она установлена.

В соответствии с правительственной телеграммой от 28 августа 2019 года, направленной в администрацию области, прогнозная величина прожиточного минимума пенсионера в целом по Российской Федерации на 2020 год составляет 9311 рублей. Величина прожиточного минимума пенсионера в целом по стране за 1-й квартал 2019 года составляет 8894 рубля, за 2-й квартал 2019 года - 9236 рублей. Величина прожиточного минимума пенсионера в Псковской области установлена на 1-й квартал 2019 года- 9 187 рублей, на 2-й квартал 2019 года - 9368 рублей, то есть он выше, чем в среднем по России.

Сергей Аржаников отметил, что принятие проекта закона Псковской области «Об установлении величины прожиточного минимума пенсионера в Псковской области на 2020 год» потребует дополнительных средств из областного бюджета. По данным отделения Пенсионного фонда РФ по Псковской области прогнозная численность получателей социальной доплаты к пенсии составит 28 369 человек, средний размер доплаты до прожиточного минимума составит 2189,84 руб. на человека.

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Прогнозная сумма расходов на региональную социальную доплату к пенсии неработающим пенсионерам составит на 2020 год – более 745 млн рублей. Плюс расходы на доставку, которые составят – свыше 3 млн рублей.

В настоящее время Минтрудом России прорабатывается вопрос о переходе с 2020 года на выплату региональной социальной доплаты к пенсии за счет субсидии, что позволит уменьшить уровень софинансирования из бюджета субъекта до 7%. В этом случае Псковской области нужно будет выделить на соцдоплату порядка 52 млн рублей из регионального бюджета.

Члены парламентского комитета по бюджету, финансам и налоговой политике поддержали законопроект. Окончательное решение депутаты примут 12 сентября, на 35-й сессии Псковского областного Собрания.

Добавим, что в этом году парламентские каникулы завершились раньше, чем обычно. Созыв внеочередной сессии как раз связан с требованием федерального законодательства до 15 сентября принять региональный закон, устанавливающий величину прожиточного минимума пенсионера Псковской области.