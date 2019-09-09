Общество

Псковских спортсменов намерены больше мотивировать на победы рублем

В закон «Развитие физической культуры и спорта в Псковской области» намерены внести поправки, которые установят в регионе единовременное мотивирующее денежное вознаграждение спортсменам и тренерам по видам спорта, не входящим в программы Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр. Поправки, которые обсуждались сегодня, 11 сентября, на заседании парламентского комитета по бюджету, финансам и налоговой политике, предложил внести губернатор региона Михаил Ведерников, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Председатель комитета по физической культуре и спорту администрации Псковской области Иван Штылин рассказал, что действующей редакцией закона денежные выплаты предусмотрены только для ограниченного круга: финансовая поддержка из областного бюджета оказывается тем, кто добивается побед в видах спорта, включенных в программу Олимпийских игр, а также в национальных видах спорта. При этом, подчеркнул он, на территории региона не развиваются национальные виды спорта, в связи с чем, прописанная в законе норма по факту не работает.

В пояснительной записке к законопроекту уточняется, что в случае поддержки законопроекта депутатским корпусом и придания документу статуса закона, денежные выплаты предполагается осуществлять по следующим видам спорта: всестилевое каратэ, парашютный спорт, спортивное ориентирование, грепплинг, пауэрлифтинг, тайский бокс, панкратион, спортивная аэробика, танцевальный спорт, джиу-джитсу, рукопашный бой, тхэквондо ИТФ, кикбоксинг, самбо, шахматы, кудо, смешанное боевое единоборство (ММА), парусный спорт.

«Проведенный анализ показал, что в указанных видах спорта есть перспективы по достижению спортсменами и тренерским составом высоких результатов, а также участия их в мировых и европейских первенствах», - уточняется в законопроекте.

На мотивирующие выплаты смогут спортсмены, проживающие на территории области, входящие в состав спортивных сборных команд региона, а также их тренеры. Максимальная выплата предусмотрена для чемпионов мира - 40 тысяч рублей, минимальная в размере 8 тысяч рублей - для призеров первенства Европы. Тренеру, подготовившему спортсмена к соревнованию, выплачивается половина предусмотренной суммы вознаграждения.

Иван Штылин, отвечая на вопрос об объеме необходимого финансирования по мотивирующим выплатам, отметил, что в 2018 году призерами мира и Европы становились спортсмены по панкратиону и парашютному спорту: по панкратиону спортсмен занял одно 3 место на первенстве мира, а по парашютному спорту спортсмены заняли четыре 1 места и одно 3 место на чемпионате мира. Таким образом, в 2018 году на единовременное денежное вознаграждение спортсменам и тренерам потребовалось бы 300 тысяч рублей.

В финансово-экономическом обосновании к законопроекту указывается, что для реализации новых норм потребуется привлечение дополнительных бюджетных средств, объем которых будет зависеть от количества призеров. В 2020 году согласно проведенному анализу и перспективам по достижениям спортсменами высоких результатов и участия их в мировых и европейских первенствах предполагаются расходы областного бюджета в пределах 400 тысяч рублей за счет средств, предусмотренных по государственной программе Псковской области «Развитие физической культуры и спорта».

Члены парламентского комитета по бюджету, финансам и налоговой политике поддержали законопроект. Окончательное решение депутаты примут 12 сентября на 35-й сессии Псковского областного Собрания.