Общество

Штраф за передачу заключенным неразрешенных предметов хотят увеличить в пять раз

В Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП) могут быть внесены поправки, согласно которым штраф за передачу заключенным, содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы (УИС) или изоляторах временного содержания, неразрешенных предметов составит от 15 до 30 тысяч рублей с конфискацией запрещенных предметов, веществ, сообщает «Парламентская газета».

Авторами документа выступили депутаты Законодательного собрания Оренбургской области. Они напомнили, что сейчас штраф предусмотрен в размере от 3 тысяч до 5 тысяч рублей с конфискацией запрещенных предметов. Как считают авторы документа, такая мера ответственности явно недостаточна, так как на практике вознаграждение за пронос только одного мобильного телефона в несколько раз превышает размер административного штрафа.

Парламентарии отметили, что ежегодно возрастает количество изымаемых запрещенных веществ и предметов, в том числе денег и алкогольных напитков.

В 2017 году в учреждениях УИС за передачу либо попытку передачи запрещенных предметов были задержаны 5 888 граждан, из которых 4 202 привлечены к административной ответственности по статье 19.12 КоАП РФ и 314 - к уголовной ответственности по статье 228 УК РФ.

«Принятие закона позволит повысить эффективность противодействия передаче запрещенных предметов лицам, содержащимся в учреждениях УИС, совершению преступлений с использованием мобильных телефонов лицами из мест лишения свободы, что положительно скажется на криминогенной ситуации в целом», - сказано в пояснительной записке к инициативе.