Общество

Лев Шлосберг предложил включить Псковскую область в число экспериментальных регионов по режиму самозанятых

Депутат Псковского областного Собрания Лев Шлосберг (фракция «Яблоко») внес в региональный парламент законопроект по внесению на рассмотрение Госдумы РФ предложения о включении Псковской области в число экспериментальных регионов по режиму самозанятых. Сейчас таких региона всего четыре: Москва, Московская область, Калужская область, Республика Татарстан (эксперимент, рассчитанный на 10 лет, проводится там с 1 января 2019 года).

Изменения предложено внести в федеральный закон «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» и Налоговый кодекс Российской Федерации. Указанные поправки депутаты обсудили сегодня, 11 сентября, на заседании парламентского комитета по бюджету, финансам и налоговой политике, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В пояснительной записке указано, что в рамках эксперимента введена новая система налогообложения для легализации доходов самозанятых граждан. Это делается для легализации доходов самозанятых граждан, которые, по сути, занимаются «теневым бизнесом» и не платят никаких налогов (в частности, скрывают доходы от сдачи квартир в аренду).

Принять участие в эксперименте по «выходу из тени» и уплате налога на профессиональный доход могут как физические лица, так и индивидуальные предприниматели. Переход на новый режим для индивидуальных предпринимателей является добровольным. Главное условие для них - отсутствие наемных работников по трудовым договорам. Пороговое значение дохода, при котором можно использовать новый специальный налоговый режим, составляет не более 2,4 млн рублей в год.

Новая система налогообложения предусматривает, что налогом будут облагаться доходы от профессиональной деятельности. Такие доходы могут быть получены от реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав). При этом никакой отчетности в рамках нового специального режима сдавать не требуется. В частности, не предусмотрена отчетность по полученным доходам.

Полученные доходы в рамках налога на профессиональный доход не облагаются налогом на доходы физических лиц. Налоговая ставка по новому налогу предусмотрена в размере: 4% - от дохода, полученного при реализации товаров (работ, услуг имущественных прав) физическим лицам; 6% - от доходов, полученных от реализации индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами.

Парламентарий отметил, что налоговые доходы от уплаты налога на профессиональный доход подлежат распределению как в федеральный, так и в региональный бюджеты: по налоговой ставке в размере 4% - в региональный бюджет будет перечислено 62,5% в федеральный 37,5%; по налоговой ставке в 6% - регионы получат 75%, федеральный бюджет - 25%.

По мнению Шлосберга, предлагаемые изменения в федеральный закон повысят доходы бюджета Псковской области: «Распространение эксперимента по введению налога на профессиональный доход на Псковскую область позволит увидеть эффект нового специального налогового режима в регионе с низкой доходной базой бюджета и общим низким уровнем доходов населения».

При этом Лев Шлосберг отметил, что на его предложение в администрации региона ответили, что такая законодательная инициатива преждевременна, но тем не менее не исключили ее необходимости. «На мой взгляд, проведение этого эксперимента в экономически сильных субъектах Федерации было ошибкой, там оно не приведет к увеличению поступлений налоговых отчислений в бюджет, тогда как, в слабых регионах оно могло дать эффект», - добавил депутат.

Председатель комитета Борис Полозов поинтересовался, зачем Псковскому областному Собранию «сотрясать воздух» этой инициативой, если заключение от правительства уже получено и заключается в том, что нужно дождаться завершения первого этапа эксперимента. «По сути ответ на эту инициативу нам уже известен», - подчеркнул он.

Лев Шлосберг ответил, что не видит никаких противоречий, поскольку, по его мнению, перед правительством нужно обозначить свою позицию, и сделать это нужно своевременно.

Представитель администрации Псковской области подчеркнула, что органы исполнительной власти региона не отрицают необходимости работы в этом направлении, но считают, что инструмент для этого выбран ненадлежащий. «Принят национальный проект по поддержке предпринимательства, который фактически является планом действий. В том числе он касается распространения инициативы по созданию специального налогового режима на всю территорию Российской Федерации», - добавила она.

Члены парламентского комитета по бюджету, финансам и налоговой политике пришли к выводу, что законопроект следует отклонить. Окончательное решение депутаты примут 12 сентября на 35-й сессии Псковского областного Собрания.