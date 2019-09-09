Общество

Незначительные поправки в госпрограммы в Псковской области намерены принимать по упрощенному пути

Федеральное финансирование по госпрограммам Псковской области станет получать проще. Такая идея заложена в поправках в закон «О бюджетном процессе в Псковской области», которые сегодня, 11 сентября, рассматривались на заседании комитета Псковского областного Собрания по бюджету, финансам и налоговой политики, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Как отметил председатель парламентского комитета Борис Полозов, областное заксобрание уже несколько лет согласовывает поправки в госпрограммы, в том числе и достаточно несущественные. «Зачастую администрации области нужно в оперативном порядке внести в госпрограмму несущественные правки для получения федерального финансирования. Поэтому предлагается редакционные переброски финансов не предоставлять в Псковское областное Собрание, потому что существенно это ничего не меняет», - пояснил он.

Борис Полозов заверил, что законодательная инициатива позволит более оперативно работать с госпрограммами и получать финансирование из федерального бюджета.

Члены парламентского комитета по бюджету, финансам и налоговой политике поддержали соответствующий проект закона. Окончательное решение депутаты примут завтра, 12 сентября, на 35-й сессии Псковского областного Собрания.