Общество

В Пскове обсудили вопросы устранения расхождений в налоговых декларациях по НДС и достоверности сведений ЕГРЮЛ

УФНС России по Псковской области в рамках реализации приоритетной программы стратегического развития Российской Федерации «Реформа контрольной и надзорной деятельности» провело очередные публичные слушания, которые прошли в Великих Луках на базе Межрайонной ИФНС России №2 по Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в УФНС России по Псковской области.

Участники мероприятия обсудили вопросы по устранению расхождений по НД по НДС, а также работу налоговых органов региона по обеспечению достоверности сведений в ЕГРЮЛ и результаты деятельности по снижению доли компаний с признаками недостоверности сведений.

В мероприятии приняли участие представители законодательной и исполнительной власти региона, силовых структур, уполномоченного по правам предпринимателей, целевой группы налогоплательщиков, заинтересованных в тематике мероприятия, Торгово-промышленной палаты Псковской области, а также руководители общественных организаций, представляющих интересы предпринимателей.

Напомним, основной целью публичных обсуждений является информирование субъектов экономической деятельности об изменениях налогового законодательства, ознакомление с новым подходом налоговой службы к различным аспектам контрольной деятельности, предупреждение налоговых нарушений.

Как подчеркнул в своём вступительном слове заместитель руководителя УФНС России по Псковской области Алексей Павлов, налоговая служба готова как к конструктивному диалогу, так и к выстраиванию именно партнерских отношений с бизнес-сообществом.

Выступая с докладом перед участниками мероприятия, начальник отдела камерального контроля Управления Анна Никитина рассказала, что специализированная программа «АСК НДС-2» является инструментом эффективного налогового контроля. С её помощью автоматически анализируется отчетность компаний, книги покупок и продаж. Программный комплекс дает возможность налоговикам оперативно выявлять и пресекать незаконные схемы и увидеть цепочки, ведущие к фирмам, обладающим признаками «однодневки».

Она также отметила, что, если у налогоплательщиков были выявлены правонарушения, то в целях исключения претензий со стороны налоговых органов, они имеют возможность самостоятельно оценить налоговые риски и в добровольном порядке уточнить свои налоговые обязательства.

В то же время, уточнила Анна Никитина, для добросовестных налогоплательщиков, которые соблюдают нормы налогового законодательства, существует возможность получения заявленного возмещения НДС в ускоренные сроки, в течение двух месяцев.

Освещая работу налоговых органов региона по обеспечению достоверности сведений в ЕГРЮЛ, заместитель руководителя Управления Алексей Павлов обратил внимание на тот факт, что репутация организации, как честного и открытого партнера по бизнесу, формируется на основе доступной из открытых источников информации о ней, в первую очередь, содержащейся в публичном Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ).

Налоговыми органами Псковской области на регулярной основе проводятся проверки на предмет достоверности сведений, содержащихся в ЕГРЮЛ и поданных как при внесении изменений в данный реестр, так и тех, которые были включены в него ранее. В рамках проверки регистрирующие органы не только изучают документы, но и могут поручить Инспекции по месту учета организации провести осмотр объекта недвижимости, в том числе с участием специалиста, и получить пояснения от граждан (директора компании, учредителей и других) (пункт 4.2 ст. 9 Закона № 129-ФЗ).

Так, согласно данным ЕГРЮЛ на 1 сентября 2019 года из 13991 юридических лиц, зарегистрированных в Псковской области, 1409 или 10,1% являются организациями, в отношении которых налоговыми органами установлена недостоверность сведений об адресах, руководителях, учредителях.

За 8 месяцев текущего года в административном порядке ликвидировано 630, ждут своей очереди 1 тысяча юридических лиц с записями о недостоверности сведений ЕГРЮЛ.

Участники публичных обсуждений проявили особый интерес к работе бесплатных поисковых сервисов официального сайта ФНС России www.nalog.ru, в том числе раздела «Риски бизнеса: проверь себя и контрагента» Единого государственного реестра юридических лиц. Специалисты Управления ответили на многочисленные вопросы слушателей, рассказали, как обезопасить свой бизнес путем проверки текущего статуса своего контрагента по сделке, а также что нужно сделать, чтобы удостовериться в прозрачности намерений партнера.

Отметим, такой принципиально новый формат, как публичные слушания, позволяет налоговым органам получить предложения, рассмотреть проблемные вопросы и найти пути их решения.