Общество

Еще один парламентский комитет поддержал законопроект о стимулирующих выплатах псковским спортсменам

Еще один комитет Псковского областного Собрания высказался в поддержку законопроекта о выплате единовременного мотивирующего денежного вознаграждения спортсменам и тренерам по видам спорта, не входящим в программы Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, соответствующий проект закона обсуждался сегодня, 11 сентября, на заседании парламентского комитета по труду и социальной политике.

Депутат Марина Борисенкова поинтересовалась, не будут ли ущемлены в своих правах спортсмены-паралимпийцы, которые зачастую не имеют федераций на территории региона, входят в состав сборных команд России, тогда как в проекте закона указано, что выплаты положены только тем спортсменам, которые выступают за региональные сборные.

Председатель комитета по физической культуре и спорту администрации Псковской области Иван Штылин заверил, что этот вопрос решается и паралимпийцы без выплат не останутся. Он также отметил, что если не хватит денег на указанные выплаты по профильной госпрограмме, то средства будут выделяться из резервного фонда.

Ранее в поддержку проекта закона высказались депутаты в ходе заседания парламентского комитета по бюджету, финансам и налоговой политике.

Окончательное решение депутаты примут завтра, 12 сентября, на 35-й сессии Псковского областного Собрания.