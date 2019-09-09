Общество

Псковские депутаты войдут в состав рабочей группы по разработке законодательных инициатив в сфере лекарственного обеспечения

Депутаты Псковского областного Собрания войдут в состав рабочей группы по выработке законодательных инициатив в сфере лекарственного обеспечения отдельных категорий граждан. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, такое решение принято сегодня, 11 сентября, на заседании парламентского комитета по труду и социальной политике.

В состав рабочей группы включили депутатов Виктора Антонова, Ирину Богачеву и Игоря Дитриха, как опытных медиков.

Заместитель председателя комитета по здравоохранению Псковской области Надежда Рагозина рассказала, что рабочая группа по вопросам лекарственного обеспечения сможет выработать законодательные инициативы по обеспечению лекарствами псковских пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями за счет средств федерального бюджета.

Она также отметила, что профильный комитет при администрации региона неоднократно направлял предложения о внесении таких изменений в федеральное законодательство.