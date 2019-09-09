Общество

Псковские депутаты поддержали инициативу коллег из Адыгеи по совершенствованию оплаты труда бюджетников

Депутаты Псковского областного Собрания поддержали законодательную инициативу коллег из Государственного Совета Республики Адыгея, направленную на совершенствование системы оплаты труда работников бюджетной сферы. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, сегодня, 11 сентября, этот вопрос рассматривался на заседании комитета Псковского областного Собрания по бюджету, финансам и налоговой политики.

Предлагаемые адыгейскими законодателями поправки в федеральное законодательство предполагают, что заработная плата медиков, педагогов и работников культуры не может быть ниже двойной величины регионального прожиточного минимума.