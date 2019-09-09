Общество

Администрация Пскова оплатит благоустройство сквера с мавританским газоном у здания областной администрации

Администрация Пскова оплатит благоустройство сквера у здания областной администрации. Как сообщается в документах на сайте госзакупок, благоустройство проводится у Дома Советов со стороны улицы Некрасова.

Согласно техническому заданию, планируется замена бортовых камней, разборка тротуаров и дорожек, покрытий и оснований. Будет устроено покрытие из серой тротуарной плитки на площади 225,42 кв. метров. Количество плитки при укладке на 1 кв. м - 55 шт.

Подрядчик отрегулирует высотное положения 2 крышек колодцев с подъемом на высоту: до 5 см.

Планируется посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную на площади 43 кв. метра.

Начальная цена контракта - 518 тыс. 616 ,67 рублей. Срок выполнения работ по муниципальному контракту до 1 ноября 2019 г.

Гарантия на выполненные работы предоставляется сроком на 5 лет (60 месяцев).