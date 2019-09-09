Общество

Идеологически правильные кинофильмы снимать в Псковской области можно будет с компенсацией части затрат

В Псковской области намерены расширить государственную поддержку кинематографии. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, соответствующий проект закона обсуждался сегодня, 11 сентября, на заседании парламентского комитета по труду и социальной политике. Законопроект разработан и внесен в региональный парламент по инициативе губернатора области Михаила Ведерникова.

В документе прописаны принципы участия государственных органов области в осуществлении мер государственной поддержки кинематографии, а также формы и направления такой поддержки.

Как пояснила председатель комитета по культуре Псковской области Жанна Малышева, законопроектом предусматривается предоставление субсидий из областного бюджета организациям кинематографии на возмещение части затрат, связанных с осуществлением производства национальных фильмов на территории Псковской области. Порядок предоставления таких выплат на конкурсной основе предусмотрен действующим постановлением администрации Псковской области. В областном бюджете на эти цели уже заложено 3 млн рублей в рамках программы «Культура, сохранение культурного наследия и развитие туризма на территории области».

По ее словам, речь идет о частичном восстановлении финансирования кинематографии. «Поддерживаться будут только те картины, которые признаны национальными и идеологически правильными», - уточнила Жанна Малышева.

Предусмотрено, что субсидии предоставляются по результатам конкурсного отбора, размер субсидии не может превышать более 20% от фактически понесенных на территории Псковской области и документально подтвержденных получателем субсидии затрат на производство национального фильма.

В пояснительной записке к законопроекту подчеркивается, что принятие нового закона будет способствовать дальнейшему развитию сети кинозалов, а значит расширению проката и показа национальных фильмов в регионе. «Кроме того, создание национальных фильмов на территории области и дальнейший их кинопрокат в России и за ее пределами будет способствовать популяризации объектов культурного наследия, расположенных в Псковской области», - говорится в документе.

«Это нужный вид деятельности, он должен развиваться, но давайте ориентироваться на наши финансовые возможности. Вы закладываете сразу определенный объем субсидий, но где гарантия, что эти деньги будут и что на следующем заседании комитета нам не придется корректировать этот проект закона», - высказалась депутат Ирина Богачева.

«Объемы финансирования будут уточняться на этапе принятия бюджета, вместе с вами», - попыталась успокоить депутатов Жанна Малышева.

Виктор Остренко в свою очередь выступил в поддержку законопроекта, отметив, что в Псковской области таким образом будут созданы условия для привлечения кинокомпаний, который вкладывают большие средства в производство картин. «Это в определенном смысле тоже инвесторы. Для эффективного привлечения таких инвесторов, нужно создать определенные условия, в том числе по возвещению части затрат», - добавил он.

После долгой дискуссии члены парламентского комитета по труду и социальной политике приняли консолидированное решение высказать в поддержку проекта закона. Окончательное решение депутаты примут завтра, 12 сентября, на 35-й сессии Псковского областного Собрания.