Общество

Медведев подписал документ о прекращении действия советских актов

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о прекращении действия нормативных актов СССР и РСФСР.

Меру должны реализовать до конца года, уточнил он в программе «Диалог» в эфире канала «Россия 24», пишет РИА «Новости».

Часть документов признали утратившими силу и не действующими еще в 2017-м. В частности, речь идет о потерявших актуальность постановлениях 1929-1989 годов.

В числе актов СССР — о семичасовом рабочем дне; об условиях труда работников мелкорозничной торговой сети; об оплате труда на лесозаготовках; об упорядочении зарплаты работников гражданского воздушного флота и многие другие.

В перечень актов РСФСР включены, в частности, постановления о повышении заработной платы учителям и другим работникам начальных и средних школ; об утверждении должностных окладов членам экипажей судов речного флота с дистанционным управлением и другие.