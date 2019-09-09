Общество

Иницативу псковских справедливороссов о поддержке бюджетников признали излишней

Члены парламентского комитета по труду и социальной политике большинством голосов решили отклонить законодательную инициативу справедливороссов по внесению в Госдуму РФ проекта федерального закона о внесении изменений в Трудовой кодекс, устанавливающих дополнительные гарантии отдельным категориям работников. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, проект закона обсуждался сегодня, 11 сентября, в Псковском областном Собрании.

Лидер фракции «Справедливой России» Наталья Тудакова на заседании парламентского комитета отметила, что предложенный проект федерального закона направлен на развитие положений указа президента Российской Федерации «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» в части необходимости повышения обеспечения для отдельных социально-значимых профессий, таких как педагогические работники, медицинские работники и т.д.

Законопроектом дополняется статья 144 Трудового кодекса РФ положением, согласно которому заработная плата медицинского работника, педагогического работника, работника культуры, осуществляющего трудовую деятельность в государственном или муниципальном учреждении, выполнившего предусмотренный законодательством норматив (норму) соответствующего вида нормирования труда, не может быть ниже двойной величины прожиточного минимума, установленной в регионе, где такой работник осуществляет трудовую деятельность.

Вступление в силу настоящего проекта федерального закона предполагается с 1 января 2020 года, ввиду чего принятие законопроекта не потребует выделения дополнительных бюджетных ассигнований в 2019 году, как на уровне федерального бюджета Российской Федерации, так и на уровне субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.

При этом в пояснительной записке к законопроекту указано, что источником возможных расходов бюджетов в 2020 и дальнейших годах в целях доведения уровня заработной платы работников, получающих более низкое обеспечение, до уровня, предусмотренного настоящим проектом федерального закона, будут являться увеличившиеся доходы вследствие улучшения внутриэкономической ситуации, роста экономики и производственной сферы.

Председатель комитета по труду и социальной политике Псковского областного Собрания депутатов Виктор Антонов напомнил, что ранее на заседании парламентского комитета по бюджету принято решение о поддержке такого же проекта закона, но только от коллег из законодательного органа власти Адыгеи. «Поэтому этот закон мы предлагаем отклонить, а поддержать Адыгейский», - добавил он.

Наталья Тудакова в свою очередь отметила, что ничто не мешает и двум субъектам выступить с подобными инициативами, тогда это будет весомее.

Окончательное решение депутаты примут завтра, 12 сентября, на 35-й сессии Псковского областного Собрания.