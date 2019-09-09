Общество

Игорь Белкин претендует на должность мирового судьи в Пскове

Парламентский комитет по законодательству и местному самоуправлению согласовал кандидатуру Игоря Белкина на должность мирового судьи судебного участка №28 в границах административно-территориального образования «город Псков» на пятилетний срок полномочий. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, вопрос о назначении рассматривал сегодня, 11 сентября, в региональном парламенте.

Игорь Белкин родился в 1984 году в Грузии, гражданин РФ, имеет высшее образование.

Общий стаж работы Игоря Белкина в области юриспруденции - свыше 10 лет (с февраля 2009 года). Последнее место работы – мировой судья участка №28 в Пскове.