Общество

Медведев высказался о короткой рабочей неделе

Фото: страница Дмитрия Медведева во «ВКонтакте»

Нынешнее трудовое законодательство не соответствует сложившемуся уровню трудовых отношений, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев в эфире программы «Диалог» на «России 24».

По его словам, трудовое законодательство должно стать более гибким. «Можно так построить рабочий график, что человек будет занят, например, четыре дня в неделю или, наоборот, меньшее количество часов каждый день работать», - сказал он.

Медведев отметил, что сегодня значительная часть людей работает из дома и зарабатывает хорошие деньги. «Но они никак не связаны правилами внутреннего распорядка, необходимостью в девять часов утра приходить, например, а в шесть часов уходить», - пояснил он.

Глава правительства выразил уверенность в том, что количество таких работников с развитием цифровизации будет расти. Дистанционную занятость также необходимо регулировать в рамках трудового законодательства, заключил он.

В августе глава кабмина поручил министерству труда до конца сентября оценить влияние потенциальной четырехдневки на экономику страны, производительность труда и социальную сферу.

Позже министр экономического развития Максим Орешкин заявил, что на практике это станет возможным при повышении доходов населения и росте производительности труда.