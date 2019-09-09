Общество

Михаил Иванов будет представлять областное Собрание в квалификационной комиссии при адвокатской палате региона

Парламентский комитет по законодательству и местному самоуправлению согласовал назначение Михаила Иванова представителем областного Собрания депутатов в квалификационной комиссии при адвокатской палате Псковской области. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, вопрос о назначении рассматривал сегодня, 11 сентября, в региональном парламенте.

Напомним, на должности представителей областного Собрания депутатов в квалификационной комиссии при адвокатской палате Псковской области назначаются два представителя - одну кандидатуру предлагает губернатор региона, другую - председатель областного парламента.

Михаил Иванов родился 17 декабря 1950 года. Имеет высшее профессиональное образование по специальности «правоведение», окончил Высшую следственную школу МВД СССР в 1977 году.

Более 20-ти лет проработал в следственных органах МВД СССР и РФ. В 1990-1993 годах работал депутатом Псковского областного Совета народных депутатов. Исполняя обязанности заместителя председателя комиссии по законности.

С декабря 2008 года - по декабрь 2011 года - заместитель председателя Счетной палаты Псковской области. Ныне занимает должность председателя Избирательной комиссии Псковской области.