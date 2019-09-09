Общество

У нескольких псковских деревень исправят названия

В Псковской области будут уточнены названия и принадлежность к волостям ряда населенных пунктов. Как пояснила начальник управления по местному самоуправлению и территориальному развитию Елена Тимашова, изменения наименований отдельных населенных пунктов подготовлены на основании информации, полученной от органов местного самоуправления муниципальных образований области, которые в свою очередь ориентировались на обращения граждан, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Изменения вносятся в наименования населенных пунктов, которые не соответствуют Государственному каталогу географических названий. «Большая часть изменений касаются изменения одной или двух букв в названиях», - уточнила чиновник.

Так, например, деревня Булынино станет Булыгино, Захаровшина - Захаровщиной, Афоносово - Афаносово, а Чернево - Чернёво.

Другой пласт изменений касается исключения ряда населенных пунктов из-за состава волостей, в которых они оказались по технической ошибке. Так, необходимость исключения деревень Жданово, Кузнецы и Мишнево из состава населенных пунктов сельского поселения «Маевская волость» и включение их в состав населенных пунктов сельского поселения «Пригородная волость» основывается на решении Собрания депутатов Новосокольнического района от 28.06.2004 № 3/17, которым в администрацию Псковской области были внесены предложения об определении границ муниципальных образований.

Кроме того, согласно информации, полученной от главы сельского поселения «Пригородная волость», в деревнях Жданово, Кузнецы и Мишнево население давно отсутствует, поэтому предлагаемые настоящим законопроектом изменения не повлекут необходимость внесения изменений в адреса объектов адресации.

Другой населенный пункт - деревня Таланы - снят с учета решением Псковского облисполкома от 29.05.1978 года, а населенный пункт деревня Зальсажье исключен из учетных данных административно-территориального устройства области постановлением Псковского областного Собрания депутатов от 23.06.2000 года.

Деревня Замошенье также была включена в состав населенных пунктов сельского поселения «Пригородная волость» ошибочно, также как и деревня Лукино в составе Щукинской волости.

Деревни Зеваки, Пахомовичи и Усвятские Нивы исключаются из состава населенных пунктов сельского поселения «Усвятская волость» на основании письма главы Усвятского района. В справочнике административно-территориального деления Псковской области (1917-2000 гг.) они отсутствуют. В Государственном каталоге географических названий их также нет.