Общество

По 100 тысяч рублей планируется выплачивать Почетным гражданам Псковской области

Парламентский комитет по законодательству и местному самоуправлению поддержал утверждение положения о звании «Почетный гражданин Псковской области». Проект соответствующего постановления, разработанный юристами регионального парламента, обсуждался сегодня, 11 сентября, на заседании комитета по законодательству и местному самоуправлению, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Документом определено, что звание «Почетный гражданин Псковской области» за исключительные заслуги перед областью и ее жителями, присваивается не более чем одному гражданину в течение календарного года.

Среди обязательных критериев - проживание на территории региона не менее 20 лет, такой же минимальный трудовой стаж, а также наличие медали «За заслуги перед Псковской областью» или государственных наград РФ либо СССР.

В положении прописано, что представление гражданина к присвоению звания в региональный парламент вносит Общественная палата Псковской области. Поступившие документы рассматривают все комитеты Собрания депутатов. Решение о присвоении звания принимается коллегиально на сессии.

Гражданину, удостоенному звания «Почетный гражданин Псковской области», вручается соответствующий нагрудный знак и удостоверение к нему. Почетные граждане заносятся в Книгу почетных граждан Псковской области, являются почетными гостями на церемонии вступления в должность губернатора Псковской области, на мероприятиях, посвященных государственным праздникам, праздникам и памятным датам Псковской области.

Кроме того, Почетному гражданину выплачивается единовременное государственное пособие в размере 100000 рублей, как правило, в текущем финансовом году. Финансирование расходов на реализацию настоящего Положения осуществляется за счет средств областного бюджета.

Окончательное решение по проекту постановления будет принято завтра, 12 сентября, на 35-й сессии Псковского областного Собрания.