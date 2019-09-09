Общество

Медики назвали продукты, помогающие очистить печень от токсинов

Специалисты по питанию составили список продуктов, которые способствуют очищению печени от токсинов. В перечень вошли яблоки, свекла и авокадо, сообщает Inforeactor.

В яблоках содержатся флавоноиды, которые помогают бороться с воспалительными процессами. Помимо этого, в плодах есть клетчатка и пептиды, способствующие очищению организма.

Свёкла защищает желчные протоки от воздействия токсинов. Авокадо помогает предотвратить повреждение печени токсичным галактозамином.

Содержащиеся в чесноке соединения серы помогают усилить фильтрующую способность печени. В нём также содержатся полезные для железы аллицин и селен.

Употребление в пищу куркумы способствует регенерации клеток печени и увеличивает естественную выработку желчи.

Кинза оказывает общеоздоровительный эффект, содержащиеся в ней вещества помогают выводу тяжёлых металлов из организма.

Главный помощник в борьбе за оздоровление печени - чистая питьевая вода. Она выводит из организма все токсины, которые проходят через печень. Питьё теплой воды с лимоном стимулирует выработку ферментов печени и ускоряет процесс очищения печени.