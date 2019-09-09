Общество

Псковские депутаты поддержали идею сделать 11 ноября Днем Великого стояния на Угре

Парламентский комитет по законодательству и местному самоуправлению поддержал идею коллег из заксобрания Калужской области сделать 11 ноября памятной датой России. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, соответствующий проект закона рассматривался сегодня, 11 сентября, в Псковском областном Собрании.

Законодателя из Калужской области предлагают внести изменения в федеральный закон «О днях воинской славы и памятных датах России», сделав 11 ноября Днем окончания Великого стояния на реке Угре (1480 год).

Председатель комитета по законодательству Владимир Яников заметил, что день окончания великого стояния на реке Угре имеет значение для всей России. По его словам, законопроект уже поддержали Российская академия наук, Минобороны, Минюст.

Доцент кафедры отечественной истории ПсковГУ Елена Полосова также призвала поддержать этот проект закона, поскольку часть историков считает, что именно Великое стояние привело к окончанию ордынского ига. Правда, при этом эксперт обратила внимание на один нюанс - по новому стилю этот день выпадает на 20 ноября.

Мнения псковских депутатов разделись, три высказались против, ссылаясь на то, что в российской истории есть и более значимые события, пять - за. В итоге большинством голосов проект закона калужских законодателей все-таки получил поддержку.