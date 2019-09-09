Общество

Не забывай свои корни. Как поднять родословную?

Генеалогия. Одни считают ее модным развлечением, другие - тратой времени на охоту за знаменитыми предками, третьи - важным семейным делом или способом осознать свое место в потоке времени, восстановить разорванные связи. Но в любом случае рано или поздно многие задаются вопросом: откуда я, как судьба моего рода связана с историей, где найти следы, затерянные на рубеже XIX и XX веков или в 1920-1940-е годы.

И возможность получить весть о своих предках из вороха забытых архивных страниц есть у каждого. Сначала стоит выбрать стратегию, ведь заняться сбором информации можно либо самостоятельно, либо с помощью генеалогов. Второй способ быстрее, первый - интереснее и ценнее. Хотя кому-то будет жаль часов-дней-недель, проведенных на сайтах архивов и в читальных залах. Кто-то при всем желании не сможет преодолеть весь путь самостоятельно, не найдет времени и сил для визита на малую родину. Помощников из Пскова порекомендовать сложно, они не рекламируют свою работу, но можно посоветовать поиск на крупных ресурсах - к примеру, на знаменитом форуме «Всероссийское Генеалогическое Древо». Впрочем, поверьте, листая десятки страниц, на которых люди делятся историями своих находок, сложно устоять и не отправиться на поиски самому!

В начале самостоятельной работы стоит запастись терпением, ведь не существует универсальных советов по поиску. Центр деловой информации делится некоторыми из них - испытанными на себе и данными сотрудниками ГАПО - Государственного архива Псковской области, который хранит большую часть материалов, способных пролить свет на жизнь самого скромного, рядового, незаметного, потерянного родственника.

Продолжение читайте на ЦДИ>>>